Sardegna. IV: Perchè palestre, piscine e musei ancora chiusi?

(DIRE) Roma, 19 Mar. – “Sono trascorse oramai due settimane da quando in Sardegna entrata in vigore la zona bianca, unica regione in Italia, ma nell’isola dove sono stati riaperti i bar e ristoranti per le palestre restano inspiegabilmente chiuse”. La decisione adottata dal Presidente della Regione Solinas, e’ davvero incomprensibile nonostante i DPCM prevedano per le aree bianche le aperture di queste strutture”. Lo affermano i senatori di Italia Viva, Daniela Sbrollini e Giuseppe Cucca. “E’ necessario aprire un confronto immediato con le parti perche’ ogni giorno di ritardo crea danni rilevanti agli operatori del settore. Serve chiarezza, trasparenza e soprattutto la volonta’ di non discriminare una categoria rispetto ad un’altra. Se e’ vero come e’ vero che l’ordinanza regionale emanata due giorni fa ha confermato dati epidemiologici da zona bianca, perche’ queste attivita’ come i luoghi della cultura e i centri commerciali restano chiusi anche nei week end? Sara mica perche’ per questi settori non sono ancora pronti i protocolli e le linee guida per le misure anti contagio?”, concludono. (Com/Tar/ Dire) 11:02 19-03-21