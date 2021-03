Turismo, Islanda: sì a viaggiatori vaccinati

12:07 – Dall’Islanda arrivano notizie di uno spiraglio di apertura per il turismo locale, infatti verranno accolti all’interno del Paese solo i viaggiatori già vaccinati o guariti dal Coronavirus. L’apertura proposta dall’Islanda è ancora momentaneamente simbolica, in quanto è stato autorizzato un solo volo da Francoforte con 150 passeggeri al bordo. Per i vaccinati, l’Unione Europea sta vagliando l’ipotesi di utilizzare un “Green Pass” per i viaggiatori già già vaccinati o guariti o con tampone negativo per poter viaggiare liberamente negli aeroporti. “L’Islanda è andata oltre: da fine gennaio permette l’ingresso a coloro che provengono dall’area Schengen e hanno ricevuto le due dosi di vaccino; misura ora estesa anche ai viaggiatori al di fuori dell’area“. (cit. AGI)

SM