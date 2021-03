DL Sostegni. Bernini (FI): Non lasceremo soli gli ambulanti

(DIRE) Roma, 20 Mar. – “Sono vicina agli ambulanti che questa mattina hanno manifestato in piazza Maggiore a Bologna per chiedere tutele e ristori per la loro categoria, troppo a lungo bistrattata durante questa terribile pandemia. Come Forza Italia faremo tutto quanto in nostro potere per garantire loro adeguati indennizzi e un sostegno economico concreto per far ripartire la loro attivita’. Allo stesso modo, e’ assolutamente necessario assicurare ristori al settore fieristico che, ormai da un anno, deve convivere con la cancellazione sistematica degli eventi. Non lasceremo soli interi settori strategici della nostra economia: questo e’ l’impegno che abbiamo assunto e a cui terremo fede”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Vid/ Dire) 13:27 20-03-21