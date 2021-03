Francesca Russo (Confintesa Sanità Roma e Lazio): non si dimentichino i portatori di handicap tra i possibili fruitori di scivoli pensionistici nel pubblico impiego

L’ipotesi di uno scivolo presentato dal Ministro Brunetta per il personale della P.A. con criteri di 62 anni e con 3O anni di contributi per il pensionamento anticipato, con 5 anni di scivolo, sembra trovare consenso nella maggioranza del governo e di molte categorie, soprattutto per il turnover generazionale che permetterebbe a molti impiegati, non più giovani, di andare in quiescenza ben contenti di poter completare il percorso lavorativo dopo tanti anni di sacrifici fatica e partecipazione nei vari settori della P.A. e lasciare il posto ai giovani .

Purtroppo in questa scelta e selezione sembra essere stata dimenticata l’intera fascia di impiegati portatori di handicap che lavorano tutti i giorni rispettando la turnistica, in alcuni settori talvolta molto usurante, soprattutto la categoria dei sanitari, medici e infermieri, che quasi sempre vengono dimenticati dalla categoria usurante, tranne che in questo periodo di pandemia.

In questa situazione di grande di emergenza sanitaria ma anche di grande confusione credo e sarebbe opportuno nonché generoso da parte del nostro Ministro Brunetta, facilitare il pensionamento agli aventi diritto e soprattutto al personale sanitario che svolge lavoro usurante, e che beneficia di L.104/92 di invalida, con handicap e patologie gravi degenerative, così da agevolare e ottenere la pensione e concludere degnamente il percorso lavorativo assumendo nuovi dipendenti. Nel privato la situazione è leggermente differente, infatti con l’80% di Invalidità si può andare anticipatamente in pensione per inabilità permanente. “Confidiamo pertanto che fra le tante proposte presentate, il Ministro Brunetta tenga conto anche di questa proposta da parte di Confintesa Sanità sempre vicina ai lavoratori”, così dichiara Francesca Russo, Segretario Regionale Confintesa Sanità Roma e Lazio.