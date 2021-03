L’Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua educa alla lotta a bullismo e cyberbullismo

L’Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua, diretto dal DS Dott. Carlo Milidone, prosegue il percorso informativo e formativo “Cultura della Legalità” con la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria che, nella persona del Tenente Guglielmo Alverone, ha parlato ai ragazzi in modo chiaro e semplice del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e dei rischi penali per chi lo esercita sui coetanei oltre ai consigli per chi lo subisce. Il bullismo ed il cyberbullismo sono purtroppo dei fenomeni che ancora si verificano tra ragazzi ed in particolare nell’ambiente scolastico e chi subisce spesso per paura di ritorsioni evita di parlarne con gli adulti maturando dentro di sé sentimenti di sconfitta che spesso tracimano in atti estremi. Gli allievi delle prime classi della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno seguito con grande interesse partecipando con numerose domande e visionando con emozione le testimonianze ed i video proiettati durante l’incontro on line e hanno tratto spunto per realizzare molte ricerche e scrivere profonde riflessioni.