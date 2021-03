Reggio Calabria. Allestito un orto botanico nella Fattoria Sociale Aratea

Il 10 Marzo 2021, è stata avviata, presso la Fattoria Sociale Aratea, l’allestimento di un Orto Botanico. Il progetto, ideato dal sig. Mallamaci, consiste nella costruzione di uno spazio dedicato, all’interno della Fattoria, alla messa a dimora di esemplari particolari di piante grasse. L’allestimento, la cura e la manutenzione di esso sarà affidata ai ragazzi diversamente abili del laboratorio di integrazione sociale e lavorativa, attivo da anni presso la suddetta struttura.

L’iniziativa nasce da un incontro con l’esperto in piante grasse, che, durante la sua prima visita alla Fattoria, ne rimane affascinato ed attratto. “Una realtà – afferma il sig. Mallamaci – che si colloca al centro della città e che, per questo, diviene luogo ideale per l’avvicinamento dei cittadini all’affascinante mondo delle piante grasse”

Con l’entusiasmo e la voglia di dare vita a nuove iniziative, i ragazzi, coadiuvati dallo staff della fattoria e sotto la direzione dello stesso Mallamaci, dopo una prima fase di bonifica dell’area e l’installazione di un muro di contenimento per il terreno, sono passati alla messa a dimora dei vari esemplari che presto potranno essere ammirati in tutta la loro bellezza e fascino da chiunque ne faccia richiesta.