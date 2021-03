Arezzo. Spaccio alle macchinette self-service di San Donato. Ancora 2 arresti

L’appuntamento nei pressi del locale adibito alla distribuzione h24 di snack e bibite nel quartiere San Donato era ormai diventato fisso per alcuni tossicodipendenti della zona che tra una bevanda e una merendina si rifornivano anche di hashish da un noto pregiudicato campano residente a poche centinaia di metri da dove esercitava la sua illecita “attività”. Così dopo alcuni servizi di discreta osservazione, gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver accertato due cessioni di hashish, hanno tratto in arresto V.A. 28 anni per il reato di spaccio di stupefacenti. L’attività investigativa ha permesso di accertare che l’acquirente di droga si posizionava in attesa nei pressi del locale adibito alla distribuzione di merendine h24 e dopo pochi minuti, opportunatamente contattato, giungeva lo spacciatore. Nel corso di tali servizi è stato inoltre arrestato M.S. aretino pregiudicato 28enne che si era rifornito di gr. 25 di hashish , un quantitativo non certo destinato all’uso personale ma finalizzato ad essere poi ulteriormente spacciato in altre zone. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Arezzo/articolo/1102605702512da82504845596