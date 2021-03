Sono riprese questa mattina le delicate operazioni per disinnescare i vecchi ordigni bellici rinvenuti durante i lavori per la realizzazione di viabilità stradale nel Comune di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. Gli esperti ed i mezzi dell’Esercito Italiano sono ancora impegnati nel ristabilire la sicurezza per il proseguo dei lavori in quella zona.

