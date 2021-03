(DIRE) Roma, 21 Marzo – Sono 20.159 i nuovi casi di Covid in Italia per 277.086 tamponi tra molecolari e antigenici, 300 i decessi. Sono 232 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Il rapporto positivi-tamponi sale al 7,2 per cento. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.484 persone, con un incremento di 423 unità nelle ultime 24 ore. (Vid/ Dire) 18:08 21-03-21