Scagliola riconfermato al vertice del CIP Calabria

Ieri presso la Scuola dello Sport di Reggio Calabria si è svolta l’Assemblea elettiva del CIP Calabria che ha sancito la riconferma del presidente Antonello Scagliola e di tutti i componenti della giunta uscente: Lucia Paolina Farina, Giovanni Giarmoleo, Domenico Pugliatti, Maurizio Marrara e Stefano Muraca. “E’ una bella giornata di sport “ ha dichiarato il presidente, che ha ribadito l’importanza dei dirigenti sportivi, oggi più che mai, garanti della continuità dell’attività sportive. Il presidente Scagliola. nella sua relazione esposta all’ assemblea, ha sottolineato l’importanza della partnership tra il CIP ed INAIL e le rilevanti attività del Comitato Calabria che hanno portato ad un incremento di tesserati; ai partenariati con le tre Università Calabresi; agli accordi quadro siglati con 28 scuole aderenti ed i Progetti Avviamento allo Sport e INAIL .

Erano presenti all’assemblea 38 federazioni su 39 aventi diritto, che hanno sancito il legame indissolubile con lo sport Paralimpico. Il presidente Scagliola ha parlato anche dei progetti futuri compatibilmente alle condizioni COVID in Calabria, terra ambita da i presidenti nazionali per far disputare importanti eventi: Stage della nazionale di Seat Volley, Campionato italiano di Torbal e Campionato italiano di GoalBaL Il presidente ha tenuto a ribadire, anche, gli ottimi rapporti con le varie amministrazioni locali, frutto di un percorso virtuoso nel segno dello sviluppo della cultura Paralimpica.

Ha rivolto i dovuti ringraziamenti alla Commissione Verifica Poteri composta dal presidente Dottor Antonino Dattola e dai componenti Avv. Fabio Colella e Avv. Sergio Zumbo; al presidente dell’Assemblea, il presidente del CONI Calabria Maurizio Condipodero ed al segretario il dottor Fabio Giordano. Un ringraziamento particolare al segretario di Sport e Salute che ha concesso i locali della Scuola dello Sport. Il presidente Scagliola si è complimentato con l’organizzazione che ha visto protagonista la segreteria del CIP Calabria, nella persona della dott.ssa Mascha Komlatch, che con enormi difficoltà ha portato a termine tutte le tornate elettorali che hanno consentito di eleggere i rappresentanti in Consiglio ed in Giunta.