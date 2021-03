DL Sostegni. Bernini (FI): Tutto il possibile per aiutare imprese

(DIRE) Roma, 22 Mar. – “Il decreto Sostegni ha deluso le aspettative delle categorie piu’ colpite dalla crisi, e questo era in qualche modo inevitabile, visti i limiti di spesa fissati e il doveroso allargamento della platea dei beneficiari finora esclusi a causa della gabbia dei codici Ateco. Siamo perfettamente coscienti che una media di mille euro di sussidi non puo’ sanare un intero anno di perdita di reddito, e che cifre simili spesso non servono nemmeno a pagare l’affitto di un mese”. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, che aggiunge: “Forza Italia e’ al lavoro per garantire un nuovo scostamento di bilancio che porti in tempi brevissimi a un ‘Sostegni due’ che segni una vera discontinuita’. L’Italia ripartira’ se il governo sapra’ garantire al maggior numero di imprese possibile di restare in pedi dopo la pandemia, e per questo sui risarcimenti al mondo produttivo dovra’ confluire il massimo delle risorse, a partire dai 15 miliardi dei precedenti decreti rimasti in cassa e dal recupero dei cinque miliardi del cashback, uno sperpero ingiustificabile in una contingenza come questa”. (Com/Pol/ Dire) 15:42 22-03-21