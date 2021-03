DL Sostegni. Meloni: Dare a imprese i 5 mld del fallimentare cashback

(DIRE) Roma, 22 Mar. – “I numeri sul cashback e sulle altre iniziative per l’inutile e ideologica guerra contro il denaro contante sono un fallimento totale: solo 1 carta di pagamento su 10 ha aderito e solo il 14% dei maggiorenni in Italia partecipa al piano. Questo conferma cio’ che diceva a dicembre la CGIA di Mestre: il cashback, oltre ad essere un gigantesco regalo alle banche fatto con fondi pubblici, favorisce solo la parte digitalmente piu’ avanzata della nazione e quella con piu’ disponibilita’ economiche. Non e’ piu’ possibile continuare con l’economia del gratta e vinci, che ricorda molto la lotteria della banca centrale dello Zimbabwe di Mugabe, i 5 miliardi del fallimentare piano cashless vengano subito stanziati per aiutare le imprese”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Pol/ Dire) 14:32 22-03-21