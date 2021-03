R.D. Congo. Presidenziali, morto oppositore: aveva contratto il covid

(DIRE) Roma, 22 Mar. – Il principale candidato dell’opposizione alle elezioni presidenziali di ieri nella Repubblica del Congo e’ morto dopo aver contratto il Covid-19.

Guy-Brice Parfait Kolelas, questo il nome del dirigente, e’ deceduto mentre era in viaggio per la Francia a bordo di un’aereo-ambulanza. A riferirlo sono stati i responsabili della sua campagna elettorale.

Sessantuno anni, Kolelas aveva diffuso proprio ieri un video nel quale, indossando una maschera per l’ossigeno, invitava i suoi connazionali a recarsi alle urne e a scegliere il “cambiamento”. La Repubblica del Congo e’ guidata da Denis Sassou Nguesso, al potere dal 1979 al 1992 e poi ancora dal 1997 fino a oggi. Il presidente, che ieri ha parlato di una buona giornata per la “democrazia”, e’ candidato per un nuovo mandato.

Secondo la testata congolese Ici Brazza, mentre erano in corso le operazioni di voto nel Paese si sono registrati blocchi alla connessione internet.

Ufficialmente nella Repubblica del Congo i casi di Covid-19 accertati sono stati finora circa 9.000. Almeno 130 i decessi. Il Paese e’ uno dei principali esportatori di petrolio d’Africa ed e’ stato colpito dal crollo delle quotazioni del greggio provocato dalla pandemia. (Vig/Dire) 10:10 22-03-21