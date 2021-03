Torino. Salvini assolto, soddisfazione di Preioni

“Ora lo assolvano anche per aver impedito gli sbarchi”

(DIRE) Torino, 22 Mar. – Soddisfazione dal gruppo della Lega nel Consiglio regionale del Piemonte per l’assoluzione incassata oggi da Matteo Salvini nel processo per vilipendio alla magistratura che oggi l’ha visto assolto dal Tribunale di Torino. Il capogruppo leghista Alberto Preioni ha dichiarato: “Un’ottima notizia che dimostra la correttezza dell’operato del nostro Capitano, il leader del piu’ grande partito popolare italiano che ha sempre dimostrato di rispettare e difendere le Istituzioni del nostro Stato democratico”. “Per le stesse identiche ragioni”, Preioni si augura che Salvini possa essere assolto dalle vicende che lo vedono imputato per aver impedito gli sbarchi: “Ha difeso da un’incontrollata immigrazione clandestina i confini della nostra Patria, dovere peraltro sancito dalla nostra Costituzione”. (Luv/ Dire) 19:11 22-03-21