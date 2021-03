(DIRE) Roma, 22 Mar. – A Palazzo Chigi e’ in corso una riunione sulla campagna vaccinale presieduta dal premier Mario Draghi alla quale partecipa la ministra per gli affari regionali Maria Stella Gelmini. Il tema oggetto dell’incontro e’ il supporto del governo alle regioni in difficolta’ nell’avanzamento della campagna. Questa mattina il presidente del consiglio ha riunito il commissario Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. (Rai/ Dire) 17:23 22-03-21