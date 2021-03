Covid. Da ieri 18.765 i nuovi casi su 335.189 test, positività scende al 5.5%, 386 decessi e +36 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 23 Mar. – Sono 18.765 i nuovi casi di Covid in Italia per 335.189 test tra molecolari e antigenici, 551 i decessi. Il rapporto di positivita’ scende al 5,5% dall’ 8,1% di 24 ore fa. Ieri i casi erano stati 13.846 per 169.196 tamponi e 386 morti. Le terapie intensive in Italia occupate da pazienti con coronavirus passano nelle ultime ventiquattro ore da 3510 a 3546: +36 rispetto a ieri, ma 317 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari aumentano invece di 379 unita’ (ieri +565), 28.428 in tutto. (Uct/ Dire) 17:39 23-03-21