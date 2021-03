Covid. Toti: A Genova già sei pazienti trattati con anticorpi monoclonali

“Liguria prima regione in Italia ad usarli”

(DIRE) Roma, 23 Mar. – “Sono gia’ 6 i pazienti Covid trattati con anticorpi monoclonali all’Ospedale San Martino di Genova, tutti sono a casa e stanno bene. La Liguria e’ la prima regione in Italia ad aver introdotto questo trattamento, grazie al lavoro dell’amico Matteo Bassetti e della nostra sanita’. E nel giro di un paio di settimane dovrebbe iniziare a Genova la sperimentazione di un nuovo antivirale disponibile in compresse. Preziose armi in piu’ che ci aiuteranno a curare precocemente i cittadini positivi al virus e ridurre cosi’ i ricoveri in ospedale e i decessi”. Cosi’ scrive il Presidente Toti sulla sua pagina Facebook. (Sor/ Dire) 14:13 23-03-21