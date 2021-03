Forlì, auto sbatte contro un ostacolo. Estratto il conducente

Intorno alle 13.15 di oggi, due squadre della sede centrale del comando sono intervenute per un incidente stradale: un’autovettura, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un ostacolo fisso. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con i sanitari, hanno estratto il conducente dal veicolo e hanno poi messo in sicurezza il mezzo. Sul posto anche la Polizia Municipale per gli adempimenti di loro competenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71035