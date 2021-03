Giustizia. Bernini (FI): Riforma inderogabile per restituirle dignità

(DIRE) Roma, 23 Mar. – “L’appello del Capo dello Stato per velocizzare la riforma della giustizia e’ pienamente condivisibile. Riportare la giustizia italiana nell’alveo del dettato costituzionale e’ un dovere che il Parlamento non puo’ piu’ eludere, nel segno del garantismo che e’ sempre stato la bussola di Forza Italia. Vanno superate le contraddizioni di un percorso riformatore che ha lasciato troppe zone grigie fra processo accusatorio e inquisitorio, e va soprattutto restituita credibilita’ alla giustizia, ristabilendo un argine netto tra politica e magistratura”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 16:18 23-03-21