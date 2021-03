Vaccino. Unità di crisi campana: 868mila somministrazioni

Prima dose a 675mila cittadini, seconda a 192mila

(DIRE) Napoli, 23 Mar. – In Campania 675.274 cittadini hanno ricevuto la prima dose del vaccino. A questi si aggiungono 192.873 campani a cui e’ stata somministrata la seconda dose, per un totale di 868.147 somministrazioni. Sono i dati comunicati dall’unita’ di crisi della Campania, aggiornati a questa mattina, e trasmessi per “correggere in maniera radicale comunicazioni non rispondenti alla realta’”. È stato vaccinato il 57% degli ultraottantenni, il 32% anche con seconda dose, il 77% del personale della scuola (1% con doppia dose) e il 78% di unita’ appartenenti alle forze dell’ordine. (Nac/Dire) 18:05 23-03-21