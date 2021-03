ASI. Melissi: “Le mie più vive congratulazioni al Presidente Antonello Scagliola, confermato alla guida del Cip Calabria”

Sono le parole del presidente dell’Asi Calabria e componente della Giunta del Coni Calabria, Giuseppe Melissi, che ha espresso sentite felicitazioni per la riconferma di Scagliola ai vertici regionali del Comitato paralimpico.

“Il presidente Scagliola ha lavorato con grande operatività attraverso iniziative di ogni genere, mantenendo viva l’attenzione sulla nostra Calabria e, nel contempo, alto l’interesse verso lo sport paralimpico. Uno dei suoi meriti è quello di aver saputo trasmettere e rinvigorire i valori dello sport nell’ambito forse più delicato – ha proseguito Melissi -, lavorando perché questi si palesassero in tutta la loro forza e divenissero mezzo di abbattimento delle barriere e strumento fondamentale per il superamento dei limiti mentali, offrendo motivazione, vitalità, e inclusione sociale. Questi obiettivi ci sono comuni. Noi che operiamo in ambito sportivo lavoriamo per il raggiungimento di tali traguardi ed è per questo che ne comprendo appieno difficoltà e soddisfazioni. Scagliola ha svolto egregiamente questo compito e vede riconosciute, oggi, con la riconferma alla guida del Comitato Regionale Paralimpico, le sue doti, la sua capacità e la sua dedizione. In bocca al lupo per le prossime sfide che lo attendono, e che ci attendono, dunque – conclude Melissi – alla volta del rilancio dello sport in Calabria, soprattutto dopo questa battuta d’arresto dovuta alla pandemia, dalla quale, ne sono certo, usciremo ben presto”.