Coronavirus, India: scoperta nuova variante “doppia mutazione”

10:17 – In India è stata scoperta una “doppia mutazione”, nuova variante del Coronavirus, “diversa da quelle già individuate in altri Paesi come quella britannica o quella sudafricana“, scrive ANSA riportando le parole del Ministero della Sanità locale. Nello spiegare la scoperta di tale variante, il Ministero della Sanità ha precisato che “le nuove varianti non sono state rilevate in numero sufficiente per stabilire una relazione diretta o spiegare il rapido aumento dei casi in alcuni Stati dell’India“. L’India ha registrato 11.734.058 casi di contagio da Coronavirus e 160.441 decessi dall’inizio della Pandemia, riporta la Johns Hopkins University sul suo sito di monitoraggio dei contagi da Coronavirus. (cit. ANSA)

SM