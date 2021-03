10:31 – Dal 31 Marzo 2021, le autorità locali hanno deciso di annullare il divieto di ingresso in Svezia, per coloro i quali provengono da Norvegia e Danimarca. Per accedere in Svezia sarà necessario fornire un test negativo del Coronavirus alle autorità. La Svezia ha registrato 758.335 casi di contagio da Coronavirus e 13.315 decessi dall’inizio della Pandemia, come si evince dal sito della Johns Hopkins University. (cit. ANSA)

