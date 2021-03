Covid. Seconda ondata, Istat: 93,2% fatto uso mascherine, 7 su 10 pronti a vaccinarsi

Permane fiducia cittadini nelle misure restrittive contro virus

(DIRE) Roma, 24 Mar. – Nel periodo compreso fra il 12 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2021 il 93,2% dei cittadini ha fatto sempre uso di mascherine nei luoghi aperti, il 5,9% lo ha fatto spesso. In presenza di persone non conviventi l’84,0% ha usato sempre le mascherine anche in luoghi al chiuso”. Lo rileva l’Istat nel rapporto ‘I cittadini durante la seconda ondata epidemica | 12 dicembre 2020 – 15 gennaio 2021′, sottolineando che “analogamente a quanto rilevato durante il lockdown, quattro cittadini su cinque (80,2%) continuano a ritenere utili le misure adottate dal governo e chiare le informazioni ricevute sui comportamenti da adottare (82,8%)”. In un giorno medio della settimana e’ uscito il 58,3% dei cittadini di 18 anni e piu’, mentre il restante 41,7% e’ rimasto in casa. Tra chi e’ uscito il 63,0% lo ha fatto una sola volta nel corso della giornata. Sette persone su 10 hanno espresso accordo con l’affermazione ‘Se un vaccino Covid-19 diventa disponibile ed e’ consigliato, lo farei’. Inoltre, il 35,2% e’ la percentuale di quanti ritengono probabile infettarsi, mentre del 34% quella di chi lo ritiene improbabile. Del 91,4% e’ la quota di cittadini che usano la tv come principale canale informativo. Dell’87,2% la quota di cittadini che escono meno spesso, quota che sale al 91,5% nel Mezzogiorno. (Vid/ Dire) 11:18 24-03-21