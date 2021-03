Myanmar. Liberi 628 manifestanti, vittime in cortei salgono a 260

(DIRE) Roma, 24 Mar. – In Myanmar la giunta militare ha disposto il rilascio di 628 manifestanti arrestati nei cortei di protesta seguiti al colpo di stato dell’1 Febbraio. Lo confermano fonti di stampa locale, riferendo che i prigionieri – per la maggior parte giovani – hanno lasciato il carcere di Insein di Yangon. Secondo il quotidiano britannico Guardian si tratta del primo gesto distensivo delle autorita’ militari da quando, rovesciando il governo eletto e guidato dal partito di Aung San Suu Kyi (la National League for democracy, Ndl), hanno aperto una crisi politico-sociale nel Paese. Decine le iniziative dei cittadini che da quasi due mesi manifestano in tutto il Paese per chiedere il rispetto dell’esito delle elezioni. Un voto che invece, secondo i vertici delle Forze armate, e’ stato marcato da brogli e irregolarita’. Secondo una avvocata intervistata dal Guardian – e rimasta anonima per ragioni di sicurezza – tutte le persone rilasciate a Yangon sarebbero state arrestate durante le marce del 3 marzo, e altri 55 manifestanti restano pero’ ancora dietro le sbarre. Proteste che sono spesso degenerate in scontri, con interventi violenti delle forze di sicurezza: ieri la testata Irrawaddy ha riferito che il bilancio delle vittime dall’1 febbraio e’ salito a 260, dopo che lunedi’ tre persone – tra cui una bambina di sette anni – sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco da agenti di polizia a Mandalay, la seconda citta’ del Paese. La testata riferisce di “frequenti raid” della polizia in diversi quartieri per rimuovere barricate erette dai manifestanti per bloccare le strade. Un’altra forma di protesta riguarda gli scioperi a oltranza sia nelle fabbriche che da parte degli impiegati pubblici. Oggi sempre ad Irrawaddy, i 150 impiegati dell’azienda elettrica di stato, (la Electric Power Generation Enterprise) di Naypyidaw hanno raccontato di essere stati raggiunti telefonicamente a casa da esponenti della giunta e minacciati di perdere il posto di lavoro se non porranno subito fine allo sciopero. (Alf/Dire) 11:42 24-03-21