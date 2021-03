USA, California: si spegne a 87 anni l’attore e musicista George Segal Jr

11:28 – George Segal Jr., attore e musicista statunitense, nato a Great Neck il 13 Febbraio 1934, si è spento ieri, Martedì 23 Marzo 2021, a Santa Rosa in California, all’età di 87 anni per complicazioni insorte a seguito di un intervento chirurgico. Debuttò come attore nel 1961 con il film “Giorni senza fine“ di Phil Karlson, e viene ampiamente ricordato per il Golden Globe ricevuto grazie alla sua interpretazione ne “Un tocco di classe” del 1973 di Melvin Frank, con Glenda Jackson. L’attore ha interpretato anche ruoli in sitcom come il suo Albert ‘Pops’ Solomon in ‘The Goldbergs’. George Segal era anche stato “nominato all’Oscar come miglior non protagonista nel 1967 per la sua interpretazione in ‘Chi ha paura di Virginia Woolf’“. (cit. ANSA)

SM