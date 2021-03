Vaccino. Draghi: Pragmatismo e sburocratizzazione per centrare obiettivi

(DIRE) Roma, 24 Mar. – “Stiamo imparando che con una logistica efficiente si possono perseguire gli obiettivi molto piu’ velocemente grazie al pragmatismo nella somministrazione e nell’individuazione dei siti vaccinali, in quella che e’ una parola orrenda: la sburocratizzazione del processo di somministrazione dei vaccini”. Cosi’ il presidente del Consiglio Mario Draghi in replica al Senato al termine del dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. (Sor/Dire) 11:45 24-03-21