Agricoltura: Caligiuri(FI), necessaria tutela risorse Calabria

“Avviato percorso ascolto con Governo, Regione e associazioni”

“E’ necessario e urgente mettere in campo ogni azione per tutelare le tante risorse agricole di cui la Calabria gode. Per far questo è fondamentale l’ascolto dei rappresentanti di categoria. Ringrazio pertanto l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo per aver partecipato oggi alla tavola rotonda ‘Calabria, agricoltura, opportunità’ e il sottosegretario alle Politiche agricole Francesco Battistoni per essersi reso disponibile a organizzare confronti periodici”. Lo ha detto la senatrice Fulvia Michela Caligiuri, capogruppo di Forza Italia in commissione Agricoltura – riferisce una nota – in occasione della tavola rotonda alla quale hanno partecipato anche i vertici regionali di Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Confcoperative, Legacoop, Uecoop, Agci e Federazione regionale dottori agronomi. “L’ascolto avviato oggi – prosegue Caligiuri – è solo l’inizio di un percorso che ha come priorità la difesa e la valorizzazione dell’agricoltura calabrese”. (ANSA)