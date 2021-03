I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le 12.00 a Loretello di Arcevia per l’incendio di vegetazione in un costone di terra incolta. Sul posto le squadre VVF di Arcevia e Fabriano hanno impiegato circa quattro ore per spegnere il rogo e bonificare l’area percorsa dalle fiamme per una estensione di circa 2,5 ettari.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71064