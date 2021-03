Covid. 23.696 I nuovi casi su 349.472 test, positività al 6,7%, 460 decessi e +32 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 25 Mar. – Sono 23.696 i nuovi casi di Covid in Italia per 349.472 test tra molecolari e antigenici, 460 i decessi. Il rapporto di positivita’ e’ al 6,7% dal 5,8% di 24 ore fa. Ieri i casi erano stati 21.267 per 363.767 tamponi e 460 morti. Sono 3.620 le terapie intensive per covid in Italia, 32 in piu’ rispetto a ieri. Ammontano a 28.424 i ricoveri ordinari, 10 in meno nelle ultime 24 ore.

(Uct/ Dire) 17:53 25-03-21