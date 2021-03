Gotha. Carminello, incredulo ed amareggiato si sfoga con un video su Facebook

Sta impazzando su Facebook e sulle testate on-line il video “NON SO SE RIDERE O PIANGERE” di Carmine Quartuccio, per gli amici Carminello, per i tifosi amaranto, uno dei “monumenti” della tifoseria organizzata della Reggina. Nel video Carmine lamenta per essere stato avvicinato al fallito attentato con il tritolo nei bagni di Palazzo San Giorgio del 2004. Una storia che in base al racconto del collaboratore di giustizia Seby Vecchio vedrebbe coinvolti i Servizi Segreti in occasionale collaborazione con la ‘Ndrangheta. Qui bisogna davvero fare uno sforzo di immaginazione per credere in queste collaborazioni tra entità così distanti siano reali. E’ anche molto preoccupante che Carminello sia rientrato in vicenda così grave che onestamente appare incredibile anche con l’utilizzo della più fervida fantasia.

