Nomadi. Sgombero Castel Romano, area blindata dalle Forze dell’Ordine

(DIRE) Roma, 25 Mar. – Polizia, Carabinieri e Polizia di Roma Capitale. È blindata l’area di accesso al campo nomadi di Castel Romano dove questa mattina sono iniziate le operazioni di sgombero dell’area F. In tutto sono circa 70 le persone che vivevano in quella parte del campo. Nei giorni scorsi 15 di loro sono state accolte in abitazioni dell’edilizia residenziale pubblica. Al momento le operazioni si stanno svolgendo regolarmente. Lo sgombero dell’area F e dell’area ex Tor Pagnotta del campo rom di Castel Romano, lungo la via Pontina, era previsto come da ordinanza firmata dalla Sindaca Virginia Raggi al fine di garantire il “ripristino delle condizioni ambientali, igienico sanitarie a tutela della salute pubblica”. Il campo che in tutto ospita circa 550 persone, dallo scorso luglio e’ sottoposto a sequestro preventivo da parte dell’Autorita’ giudiziaria per una serie di reati ambientali commessi al suo interno. Si tratta di un’area di circa 65mila metri quadrati all’interno dell’area protetta di Decima Malafede. (Ago/ Dire) 11:11 25-03-21