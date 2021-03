Tokyo 2020. Iniziato viaggio torcia olimpica, Bach: Grande emozione

“Iniziato conto alla rovescia verso giochi”

(DIRE) Roma, 25 Mar. – Arrivano le congratulazioni del Cio al Comitato organizzatore di Tokyo 2020 per l'inizio della staffetta della torcia olimpica, al via nelle scorse ore da Fukushima per un viaggio che tocchera' tutte le 47 prefetture del Giappone, prima dell'arrivo a Tokyo dove il prossimo 23 luglio sara' acceso il braciere olimpico. "Oggi il mondo ha guardato con grande entusiasmo all'inizio del cammino della fiamma olimpica nel Paese- le parole del presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach- Congratulazioni al Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 e al popolo giapponese per questo risultato. Ispirata dai valori olimpici di pace e solidarieta', la staffetta della torcia portera' il messaggio di Tokyo 2020 nel Paese e in tutto il mondo, con le parole 'La speranza illumina la nostra strada'". Una frase che fa riferimento anche alle difficolta' dell'ultimo anno e all'emergenza Covid, e che sottolinea "l'importanza dell'unita' e della solidarieta' per l'umanita', dimostrando che possiamo solo diventare piu' forti, insieme". Bach non nasconde che le prossime tappe della staffetta olimpica saranno "momenti molto emozionanti non solo per il popolo giapponese, ma anche per le migliaia di atleti in tutto il mondo, molti dei quali vedono i Giochi di quest'anno come la luce alla fine del tunnel. Il conto alla rovescia e' iniziato: tra 121 giorni il braciere olimpico sara' acceso e Tokyo dara' agli atleti il palcoscenico su cui brillare". – Il viaggio della torcia olimpica e' iniziato dal centro di allenamento calcistico J-Village, a Naraha, vicino Fukushima. Le prime tedofore sono state le calciatrici della Nazionale giapponese, che ha vinto la Coppa del Mondo femminile nel 2011. Poi la fiamma e' passata nelle mani del 16enne Owada Asato, nativo di Fukushima, prima di proseguire il tour in 859 comuni lungo il percorso verso la sua destinazione finale: lo Stadio Olimpico di Tokyo. La fiamma olimpica era arrivata in Giappone il 20 marzo del 2020, con un volo atterrato nella base aerea di Matsushima a Miyagi. Dopo il rinvio dei Giochi di un anno, la fiamma ha trovato casa nel nuovo Museo Olimpico di Tokyo, e da li' ha visitato 14 Prefetture e 86 Comuni.