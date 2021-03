Turismo. Caffo: sostenere Tropea come borgo più bello d’Italia

“Fiducioso in ritorno stranieri e stagione estiva fino a ottobre”

“Nel giorno di Pasqua la Rai dovrebbe annunciare gli esiti di questa competizione. Noi facciamo il tifo per Tropea”. Nuccio Caffo, amministratore delegato della distilleria F.lli Caffo, ha raccontato alla Dire la scelta dell’azienda di dare il suo sostegno alla candidatura di Tropea al concorso ‘Il Borgo dei Borghi 2021′, invitando i follower delle pagine social di Vecchio Amaro del Capo a sostenere la localita’ calabrese.

“Per noi – ha detto Caffo – e’ un discorso affettivo. Oggi esportiamo in oltre 50 Paesi del mondo, ma Tropea e’ stata sempre una grande vetrina, anche quando la nostra azienda produceva per un mercato prettamente locale. Per noi, cosi’ come per tante aziende agroalimentari calabresi, Tropea e’ stata un trampolino di lancio. Non possiamo dimenticare il passato, piuttosto vogliamo che il nostro territorio venga sempre piu’ valorizzato cosi’ da avere la possibilita’ di incrementare il Pil di tutta la provincia e di tutta la Calabria”.

Con un tale riconoscimento, Tropea potrebbe “attrarre ancora piu’ turisti una volta superato questo momento di pandemia. L’anno scorso, nonostante l’emergenza Covid, nei mesi di luglio e agosto – ha spiegato – le nostre strutture turistiche presenti sulla costa hanno lavorato moltissimo grazie agli italiani che hanno riscoperto le nostre localita’: nel periodo di alta stagione, ad agosto, c’e’ stata una occupazione del 100% delle strutture. Sono fiducioso che quest’anno possa andare meglio, che con la campagna di vaccinazione possano tornare gli stranieri, e che la stagione turistica possa arrivare fino a ottobre”. (DIRE)