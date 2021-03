Calcio. Euro U21, Spagna-Italia 0-0

Martedì per azzurri sfida decisiva con Slovenia per fase finale

(DIRE) Roma, 27 Mar. – Finisce 0-0 tra Spagna e Italia nel secondo incontro della fase a gironi degli Europei Under 21, disputato a Maribor, in Slovenia. Ancora un pareggio dunque per gli Azzurrini del Ct Paolo Nicolato, dopo l’1-1 di marcoledi’ scorso con la Repubblica Ceca, e ancora una partita finita in 9, con l’espulsione nei minuti finali di Scamacca e Rovella. Il risultato complica il cammino dell’Italia verso la fase a eliminazione diretta del torneo continentale di categoria, in programma con i quarti di finale dal 31 maggio e la finale fissata il 6 giugno, e a cui si qualificheranno le prime due di ogni gruppo. La Nazionale e’ al momento terza nel gruppo B guidato proprio dalla Spagna con 4 punti, a quota 2 Repubblica Ceca e Italia, Slovenia a 1 punto. Martedi’ il giorno della verita’, con l’Italia che si giochera’ il futuro contro la Slovenia. (Ekp/ Dire) 22:59 27-03-21