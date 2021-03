Milano, intensificati i controlli anti Covid-19 della Polizia di Stato. Sanzionati locali ed esercizi commerciali

Nell’ultima settimana, a Milano, sono proseguiti i controlli del territorio a cura della Polizia di Stato, per verificare l’osservanza da parte degli esercenti di esercizi pubblici/commerciali, delle disposizioni di legge in vigore finalizzate al contenimento dell’epidemia Covid-19.

Da Giovedì 25 a Sabato 27 Marzo, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, nell’ambito di tali controlli dedicati, hanno effettuato verifiche presso diversi esercizi pubblici/commerciali. A seguito dei sopralluoghi, sono state accertate alcune violazioni alla normativa. Tra gli interventi più recenti, in particolare: nella serata di giovedì 25 Marzo, è stato controllato il bar N.M.. E’ stato accertato che il pubblico esercizio era in attività e all’interno erano presenti la titolare insieme a due dipendenti e quattro clienti, due dei quali stavano consumando cibi e bevande seduti. Gli agenti hanno provveduto a sanzionare il titolare dell’esercizio poiché svolgeva attività di somministrazione all’interno.

Venerdì 26 Marzo gli agenti della Polizia Amministrativa si sono recati presso lo S.O., dove, apparentemente il locale si presentava e chiuso, con un cancello accostato e con dei pannelli affissi alle vetrate che ne impedivano la visuale interna e poiché l’attività era già stata oggetto di violazioni del vigente DPCM, gli agenti hanno fatto accesso. Nella circostanza è stata accertata la presenza di 5 persone sedute ai tavoli che stavano consumando bevande.

Il titolare è stato sanzionato, per aver violato il D.P.C.M., che prevede il divieto di consumazione sul posto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e contestualmente, al fine di impedire la prosecuzione e la reiterazione della violazione, si è proceduto, alla chiusura provvisoria ed immediata dell’attività per la durata di 5 giorni a partire dalle ore 23:30 del 26 Marzo 2021. I Clienti sono stati identificati e verranno successivamente sanzionati

Ieri, sabato 27 Marzo, i poliziotti si sono recati presso l’esercizio pubblico W.R., 4. Anche in questa occasione, è stato effettuato un breve periodo di osservazione durante il quale sono state notate due persone entrare all’interno del locale.

Dal successivo controllo è stata riscontrata la presenza di 10 avventori all’interno: tutti i clienti, privi di mascherine, erano seduti ai tavoli e stavano consumando alimenti e bevande. Per quanto accertato, a carico del titolare è stato redatto il verbale di sanzione amministrativa, non avendo sospeso l’attività, somministrando alimenti e bevande ai clienti e consentendone il consumo sul posto.

Considerato che il locale era già stato oggetto di violazioni del vigente DPCM e al fine di impedire la prosecuzione e la reiterazione della violazione, gli agenti hanno proceduto alla chiusura provvisoria ed immediata dell’attività per la durata di 5 giorni a partire dalle ore 22:45 del 27 marzo 2021. Tutti i 10 avventori, dopo essere stati identificati, verranno sanzionati.

Ulteriori controlli sono stati effettuati anche dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale. Ieri sera, verso le 22:40, gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Valenza presso l’attività commerciale P., a seguito delle segnalazioni giunte alla centrale operativa che segnalavano la presenza di avventori dentro il locale. I poliziotti hanno constatato la presenza di 14 persone sedute ai tavoli intenti a consumare. Anche in questo caso il titolare è stato sanzionato e i relativi clienti identificati verranno sanzionati.

Durante il servizio di controllo del territorio, le volanti sono intervenute in due appartamenti dove, a causa degli schiamazzi, sono giunte segnalazioni alla centrale operativa. In corso Lodi, all’interno di un B&B sono stati sorpresi 5 persone che stavano festeggiando un compleanno, mentre in via Andrea Doria è stata segnalata una festa in appartamento, dove gli agenti hanno riscontrato la presenza di 13 persone. Tutte le persone identificate verranno sanzionate.

Infine, nei giorni scorsi, a Sesto San Giovanni, gli agenti del Commissariato hanno sanzionato un centro massaggi in via Buozzi. I poliziotti hanno accertato che il centro, nonostante la chiusura temporanea imposta dall’attuale normativa, forniva prestazioni con la serranda abbassata. Durante il controllo è stato sanzionato anche un cliente, residente a Milano, trovato all’interno dell’attività commerciale.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/119060604e31b5931366697136