Cosenza. Comune approva interventi per ampliamento rete ciclabile

Importo totale lavori, divisi in due lotti, è di 238.668,14 euro

(DIRE) Reggio Calabria, 29 Mar. – La giunta comunale di Cosenza, presieduta dal sindaco Mario Occhiuto, ha approvato il progetto relativo all’ampliamento della rete ciclabile della citta’ di Cosenza. Con l’intervento di ampliamento vengono integrati i lavori gia’ realizzati dall’Amministrazione comunale per la mobilita’ sostenibile e il miglioramento della qualita’ della vita. L’importo totale dei lavori, suddivisi in due lotti, e’ di 238.668,14 euro. Per il primo lotto, le procedure sono in uno stadio piu’ avanzato e i lavori verranno eseguiti nel mese di aprile. Il progetto, finanziato con fondi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le ciclovie urbane, per le annualita’ 2020 e 2021, riguarda una serie di interventi per l’armonizzazione dei diversi tratti di ciclopolitana presenti sul territorio comunale. Nell’area delle piscine comunali e’ previsto un intervento funzionale ad un nuovo tracciato di rete ciclabile lungo via Panebianco, fino a piazza Loreto. Attraverso le bike line su via Panebianco si riuscira’ a percorrere in condizioni di sicurezza tutto il tratto che dalla Citta’ dei Ragazzi conduce a piazza Loreto, per poi trovare sviluppo nel centro citta’. Altro intervento sara’ realizzato con il collegamento dall’incrocio viale Parco – via Girolamo Marafioti fino a via Giulia, in modo da garantire la continuita’ ciclabile fino a piazza Giacomo Mancini, dove, per un brevissimo tratto, sara’ interessata anche via 24 Maggio. (Com/Mav/Dire) 18:57 29-03-21