Covid. Cambiamo!: Italia chiusa e vacanze all’estero? Grave incoerenza

(DIRE) Roma, 29 Mar. – “I cittadini, le attivita’ economiche e in particolare il settore turistico e ricettivo subiscono da un anno restrizioni durissime, che si configurano come insopportabili se, mentre per il mese di aprile si nega dentro i confini anche solo la speranza di poter lavorare, viene liberalizzata e dunque implicitamente incentivata la possibilita’ di fare vacanze all’estero. Sono pertanto del tutto condivisibili le preoccupazioni espresse in tal senso dal presidente di Federalberghi, Bernabo’ Bocca. Gli italiani hanno dato prova di grande serieta’ e spirito di sacrificio, ma di fronte a decisioni prive di una minima coerenza, ai limiti dell’autolesionismo nazionale, il rischio e’ che dall’essere responsabili passino a sentirsi presi in giro”. Afferma in una nota l’Esecutivo nazionale di Cambiamo!, il partito guidato da Giovanni Toti. (Vid/ Dire) 17:55 29-03-21