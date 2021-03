Era ricercato da 8 anni: arrestato dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova

La Polizia Ferroviaria ha arrestato, nella stazione di Verona Porta Nuova, un cittadino marocchino di 52 anni ricercato dall’Autorità Giudiziaria di Genova. In particolare, nella mattina di sabato scorso l’uomo si è presentato in stazione per fare il biglietto del treno trovando all’ingresso gli Agenti del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria, incessantemente impegnati nei controlli sistematici ai viaggiatori estesi, in questo periodo, anche ai motivi del loro spostamento. Da un rapido controllo nella banca dati è emerso che lo straniero, oltre ad essere pregiudicato, era ricercato dal 2013 per reati in materia di stupefacenti dovendo scontare 2 anni e 8 mesi di carcere.

Già residente nella provincia veronese e soggiornante di lungo periodo in Italia, gli accertamenti hanno permesso di stabilire che per anni si era reso irreperibile eludendo i controlli fino all’altro ieri. La persona è stata condotta nel carcere di Verona a disposizione della Procura della Repubblica ligure.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Verona/articolo/13846061c415ce0d0657912495