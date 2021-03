Sanità, tavolo tecnico in Regione con la Sottosegretaria Nesci

Primo confronto tecnico in Cittadella. In programma vertice su Porto di Gioia Tauro, Zes e Corap

Presidenza – Catanzaro, 29/03/2021

Avviato questa mattina, nella Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro, un tavolo tecnico sulla sanità al quale, oltre al presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha preso parte anche la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Sud e la coesione territoriale, Dalila Nesci.

Presenti anche il commissario regionale della sanità, Guido Longo, il dirigente del dipartimento Tutela della salute, Giacomino Brancati, e il dirigente generale della Programmazione unitaria, Maurizio Nicolai.

NESCI: «LEALE COLLABORAZIONE»

«Questa giornata – dichiara la sottosegretaria Nesci – segna l’inizio di una leale collaborazione tra me e la Regione. Oggi abbiamo avviato una serie di tavoli tecnici su dossier come la sanità e il lavoro. Il Governo è presente e conosce le difficoltà della Calabria. Sono certa che, insieme, raggiungeremo tutti i risultati prefissi».

SPIRLÌ: «ARGOMENTI STRATEGICI»

«La visita della sottosegretaria Nesci – afferma Spirlì – era stata programmata nel nostro ultimo incontro a Roma. La sua presenza qui è molto importante e di grande stimolo. In tema di sanità abbiamo fatto il punto di tutte le argomentazione affrontate nei giorni scorsi con il generale Figliuolo e il capo della Protezione civile, Curcio. Oggi parleremo anche di Corap, Zes e Porto di Gioia Tauro. Sono argomenti strategici per la coesione internazionale, per una Calabria al centro del Mediterraneo».

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?21824