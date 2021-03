Baranzate (MI), cocaina con migliaia di capsule per confezionare le dosi: la Polizia di Stato arresta spacciatore

Ieri a Baranzate, alle porte di Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 31 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile di Milano, a seguito di un’attività investigativa iniziata nei giorni scorsi e nel corso della quale il 23 marzo scorso hanno arrestato un 45enne a Cormano, ieri pomeriggio sono risaliti al 31enne che deteneva droga all’interno di un box a Baranzate (Mi) in via Asiago. Dopo una serie di appostamenti, gli investigatori hanno fermato l’uomo mentre stava uscendo da un box dopo avervi fatto accesso pochi minuti prima: nella tasca dei pantaloni, gli agenti hanno rinvenuto 35 capsule contenenti cocaina. Successivamente i poliziotti hanno perquisito il box dove hanno rinvenuto migliaia di capsule vuote, di diversi colori, due presse utilizzate per riempire gli involucri, due bilancini di precisione e 2000 euro.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/119460630116b4fce385096396