Crisi. Bankitalia: famiglie senza entrate vanno avanti solo per tre mesi

(DIRE) Roma, 30 Mar. – “Oltre la meta’ della popolazione vive in famiglie che dichiarano di non disporre di risorse finanziarie sufficienti a mantenere uno standard minimo di vita per almeno tre mesi in assenza di entrate, in linea con quanto rilevato in primavera; piu’ di un quinto degli individui si trova in questa condizione e ha contemporaneamente subito un calo del reddito familiare nel 2020”. E’ quanto si legge in una Nota Covid sulla situazione delle famiglie italiane realizzata dalla Banca d’Italia. (Lum/ Dire) 12:34 30-03-21