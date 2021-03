Ancora un successo nella Coppa del Mondo, durante le gare a New Delhi, in India. Continuano i trionfi degli atleti effettivi al Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri. E’ primo gradino del podio per la “coppia” di Carabinieri formata da Valerio Grazini e Alessia Iezzi nella specialità Trap Mixed Team del nel tiro a volo. Gli Azzurri con 39/50 hanno avuto la meglio della coppia di atleti slovacchi.

