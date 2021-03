L’Aquila, incendio all’interno di un reparto del Tecnopolo

Intorno alle 14,00 del 30 Marzo, un incendio ha interessato un impianto di cernita di rifiuti elettrici ed elettronici all’interno dell’ex complesso industriale Italtel, oggi riconvertito. Le fiamme sono divampate in una linea di lavorazione, in cui viene separato il rame dalla plastica dei cavi elettrici. Le cause del rogo sono in via di accertamento. I Vigili del Fuoco, intervenuti con più squadre, hanno contenuto ed abbattuto l’incendio evitando che le fiamme si propagassero agli impianti limitrofi. Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati effettuati la messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo e la puntuale verifica dell’impianto.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71137