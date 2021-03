Vaccino. Bernini (FI): Scudo penale per accelerare il piano

(DIRE) Roma, 30 Mar. – “Il cambio di passo sulle vaccinazioni e’ gia’ visibile in tutto il Paese, e l’arrivo di otto milioni di dosi nel mese di aprile consentira’ un incremento significativo delle somministrazioni. Dopo la firma dell’accordo con i farmacisti – proposta formulata da Forza Italia e tempestivamente accolta dal governo – ora serve il passo avanti decisivo, ossia il coinvolgimento a pieno regime dei quasi 200mila medici e odontoiatri disponibili a vaccinare sul territorio. Un obiettivo che si puo’ raggiungere solo garantendo uno scudo penale che, salvo i rarissimi casi di colpa grave, metta al riparo chi vaccina da conseguenze giudiziarie senza fondamento. Per questo mai come in questo caso il decreto che lo prevede e’ necessario e urgente”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Pol/ Dire) 15:47 30-03-21