Ancona, soccorso un uomo colto da malore

Nella mattinata del 31 Marzo, alle 10.20, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Panoramica, nella zona delle grotte del Passetto, per soccorrere una persona colta da malore. Le squadre della sede centrale di Ancona e del distaccamento portuale giunte sul posto hanno collaborato con i sanitari del 118 e con il personale della Capitaneria di Porto per trasportare la persona sul gommone dei Vigili del Fuoco per poi procedere via mare verso la banchina del molo 1 dove l’attendeva l’ambulanza per il trasferimento presso il pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71165