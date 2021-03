(DIRE) Roma, 31 Mar. – “Nel Pnrr non c’e’ un piano per la natalita’, eppure si chiama Next generation Ue. Quella di consentire alle famiglie di mettere al mondo dei figli e’ la piu’ grande infrastruttura del Paese”. Lo dice la presidente di FdI Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa. (Anb/ Dire) 12:03 31-03-21