Vaccino. Salvini: Su Sputnik decide EMA, se poi UE in ritardo facciamo noi

(DIRE) Roma, 31 Mar. – “Questa e’ la legge, senza l’autorizzazione dell’Ema un farmaco non puo’ essere utililizzato. Tu puoi produrlo ma non lo puoi utilizzare senza l’ok dell’Ema. Poi io sono d’accordo con la linea Merkel-Draghi, se non lo fa l’Europa lo facciamo noi. Pero’ intanto aspettiamo che l’Agenzia europea del farmaco dia una veloce efficace risposta”. Lo dice Matteo Salvini, durante una conferenza stampa della Lega sui progetti per il Mezzogiorno nella Sala Salvadori della Camera, quando gli viene chiesto come si concilia la posizione dell’Europa con l’accordo dell’azienda Adienne lombarda per la produzione del vaccino russo a luglio. (Mar/ Dire) 12:31 31-03-21