Coronavirus, Sputnik V: Rdif produrrà in Cina 100 milioni di dosi l’anno

13:12 – Un accordo è stato raggiunto tra il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) e la società cinese TopRidge Pharma, nel quale si evince una collaborazione tra i due Paesi per la produzione di 100 milioni di dosi l’anno del vaccino anti Coronavirus russo Sputnik V in Cina. ““Questa quantità di vaccino sarà sufficiente per oltre 50 milioni di persone”, dichiara Rdif in una nota ripresa dall’agenzia Interfax, precisando che “TopRidge Pharma sarà in grado di distribuire il vaccino nella Cina continentale così come a Hong Kong, Macao e Taiwan”“, scrive ANSA. La Johns Hopkins University ha contato 4.503.291 casi di contagio da Coronavirus in Russia e 97.594 vittime. (cit. ANSA)

