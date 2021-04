Tecnologia: diagnosticare fragilità cardiaca attraverso smartwatch

13:29 – Lo studio dell’Università di Stanford rivela come gli smartwatch potrebbero, riporta ANSA, “essere usati per diagnosticare da remoto la fragilità, cioè la ridotta capacità di camminare, nei cardiopatici, monitorando la distanza percorsa a piedi in sei minuti con un’accuratezza pari a quella che si ottiene con i test condotti in ospedale“. 110 pazienti in lista per ricevere interventi vascolari o cardiaci sono stati monitorati attraverso una app specifica presente all’interno del proprio smartwatch. Attraverso lo studio di una normale camminata di sei minuti, ha provato che lo smartwatch di Apple ha diagnosticato la fragilità cardiaca, ovvero “l’incapacità di percorrere almeno 300 metri“, ha individuato l’85% dei soggetti sani e la sensibilità cardiaca nel 90% dei casi studiati. La sensibilità, ovvero la capacità del dispositivo di individuare i soggetti malati, nei test svolti all’interno delle abitazioni è risultata del 60%. “Questo studio – concludono gli autori – suggerisce che la fragilità e la capacità funzionale possono essere monitorate e valutate da remoto nei pazienti con malattie cardiovascolari, permettendo un monitoraggio dei pazienti sicuro e ad alta risoluzione“. (cit. ANSA)

